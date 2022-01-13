Подскажите магазин с мужской обувью

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Подскажите магазин с мужской обувью

Новое сообщение EugeneS » 13 янв 2022, 12:31

Форумчане, мне нужна ваша подсказка, что скажите где лучше всего купить обувь, в интернете или стоит сходить на рынок?? Просто у меня на примете нет ни одного онлайн магазина. Что можете сказать по этому поводу??


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EugeneS
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