EugeneS » 13 янв 2022, 12:31

Форумчане, мне нужна ваша подсказка, что скажите где лучше всего купить обувь, в интернете или стоит сходить на рынок?? Просто у меня на примете нет ни одного онлайн магазина. Что можете сказать по этому поводу??