Что это за ателье в принципе, где конкретно хорошо пошив шуб предлагают?
Какие ателье на Ленинском есть?
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Какие ателье на Ленинском есть?
Планирую в скором будущем заказать пошив шубы из натурального писца, собственно в каком то журнале читала о знаменитом ателье на Ленинском.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Какие ателье на Ленинском есть?
Вы про Москву?
Собственно что мешает Карты Яндекс открыть и далее уже лучшее предложение подобрать для себя.
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Какие ателье на Ленинском есть?
Карты показывают что таковых несколько, но предположу что вас именно ателье Мариан интересует.
В принципе отмечу что предложение там собой хорошее и выгодное, при этом там https://marian-style.ru/ предлагают профессиональный пошив одежды, ремонт и кучу других аналогичных услуг. В принципе мне кажется что предложение достойно внимания, оцените сам вариант как таковой.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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