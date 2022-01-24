Какие ателье на Ленинском есть?

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Какие ателье на Ленинском есть?

Новое сообщение Харси » 24 янв 2022, 19:39

Планирую в скором будущем заказать пошив шубы из натурального писца, собственно в каком то журнале читала о знаменитом ателье на Ленинском.

Что это за ателье в принципе, где конкретно хорошо пошив шуб предлагают?



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Re: Какие ателье на Ленинском есть?

Новое сообщение Кристина » 24 янв 2022, 20:18

Вы про Москву?

Собственно что мешает Карты Яндекс открыть и далее уже лучшее предложение подобрать для себя.

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Re: Какие ателье на Ленинском есть?

Новое сообщение Анастасия33 » 25 янв 2022, 12:07

Карты показывают что таковых несколько, но предположу что вас именно ателье Мариан интересует.

В принципе отмечу что предложение там собой хорошее и выгодное, при этом там https://marian-style.ru/ предлагают профессиональный пошив одежды, ремонт и кучу других аналогичных услуг. В принципе мне кажется что предложение достойно внимания, оцените сам вариант как таковой.

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