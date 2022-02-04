Посоветуйте цветы для девушки!
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Посоветуйте цветы для девушки!
Познакомился недавно с девушкой, хочу ее удивить и прислать ей домой красивый букет цветов. Но вот с выбором цветов не могу определиться... Какие посоветуете взять?
- Jeri
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 дек 2021, 16:56
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