Уход за волосами. Может попробовать ботокс?

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Уход за волосами. Может попробовать ботокс?

Новое сообщение fenix33 » 28 апр 2022, 17:15

Хотелось бы, что-то новое попробовать в уходе за волосами. Слышала о ботоксе, что скажите? Какие подводные камни?


fenix33
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