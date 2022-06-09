Нужны курсы визажистов в Москве
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Нужны курсы визажистов в Москве
Супруга моя спрашивает про курсы визажистов в Москве, хочет ходить. Подскажите, кто в курсе, куда лучше?
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Нужны курсы визажистов в Москве
Моя сестра недавно записалась в такую школу, очень довольная кстати. Позже спрошу контакты, чтобы вам скинуть
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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