Нужны курсы визажистов в Москве

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Нужны курсы визажистов в Москве

Новое сообщение Константин Васильевич » 09 июн 2022, 00:03

Супруга моя спрашивает про курсы визажистов в Москве, хочет ходить. Подскажите, кто в курсе, куда лучше?


Константин Васильевич
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Re: Нужны курсы визажистов в Москве

Новое сообщение Григорий Савченко » 09 июн 2022, 04:36

Моя сестра недавно записалась в такую школу, очень довольная кстати. Позже спрошу контакты, чтобы вам скинуть
Григорий Савченко
Читатель
 
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