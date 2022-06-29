Где можно заказать запчасти для водонагревательного бака

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Где можно заказать запчасти для водонагревательного бака

Новое сообщение Semen_121 » 29 июн 2022, 18:03

Где можно заказать запчасти для водонагревательного бака, мастер дал целый список запчастей не знаю где их купить.


Semen_121
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2022, 13:26
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Re: Где можно заказать запчасти для водонагревательного бака

Новое сообщение meggi » 29 июн 2022, 23:32

Пусть бы мастер и покупал запчасти, Он лучше знает, или у вас какой-то конфликт с ним?
meggi
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:59
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