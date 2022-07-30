cossotectsuvwyi95 » 30 июл 2022, 16:52

Мечтаете об идеально прямых волосах каждый день, но устали от выпрямления? Кроме того, вы замечали, что ваши волосы довольно плохо переносят высокотемпературное выпрямление, из-за чего они стали сухими и ломкими? Почему это происходит? Под воздействием постоянных механических повреждений трение волос, дерганье при расчесывании, выпрямлении и сушке и плохом уходе в структуре волос появляются кератиновые потери. А это очень важный состав в ваших волосах – кератин является основным строительным элементом для волос.

Если вы желаете получить гладкие и здоровые пряди, попробуйте кератиновое выпрямление. Это профессиональная процедура, которая даст возможность вам наслаждаться великолепным эффектом на срок до 2-х месяцев! Как это работает? Кератин проникает в структуру волоса и заполняет пустоты подобно кирпичам. Делает пряди крепкими, идеально гладкие и блестящие. После процедуры кератинового выпрямления стоит воспользоваться профессиональной косметикой, которая продлит стойкость лечебного эффекта, благодаря чему вы сможете долго наслаждаться идеально прямыми, гладкими и здоровыми волосами!

Купить кератин для волос Вы можете в интернет-магазине https://elkeratin.store/catalog/keratin/ На страницах этого сайта представлены специальные кератиновые составы под разные типы волос. В профессиональных составах кератина совершенно не должно содержаться формальдегида и иных вредоносных для здоровья человека примесей. Составы для кератинового выпрямления это отличная альтернатива для всех, кто мечтает о прямых, гладких и блестящих волосах на долгие годы. Вы сможете привести в полный порядок волосы, которые однозначно могли пострадать после окрашивания, применения утюжков и различных активных химических составов.