Калька для квітів
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Калька для квітів
Справа не лише в гарному букеті, а й в прикрасах до нього. Можна загорнути будь-яку квітку в прозору упаковку, але все ж таки це буде не так красиво, як кошик з квітами. Я флорист і давно замовляю різні стрічки, шляпні коробочки та різнокольорову упаковку та https://packingflowers.com.ua/ru/Kalka-v-rulonah/ і ще жодного разу не пошкодув про таке рішення. Вони профі у своїй справі та підкажуть яке оформлення квітів підійде саме вам. Ну і не варто забувати про гарні і такі милі листівки для букету квітів. До речі, всі інструменти для флористики я теж купував у них:)
- levcenkodenis927
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 авг 2022, 17:59
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