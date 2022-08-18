Калька для квітів

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Калька для квітів

Новое сообщение levcenkodenis927 » 18 авг 2022, 18:01

Справа не лише в гарному букеті, а й в прикрасах до нього. Можна загорнути будь-яку квітку в прозору упаковку, але все ж таки це буде не так красиво, як кошик з квітами. Я флорист і давно замовляю різні стрічки, шляпні коробочки та різнокольорову упаковку та https://packingflowers.com.ua/ru/Kalka-v-rulonah/ і ще жодного разу не пошкодув про таке рішення. Вони профі у своїй справі та підкажуть яке оформлення квітів підійде саме вам. Ну і не варто забувати про гарні і такі милі листівки для букету квітів. До речі, всі інструменти для флористики я теж купував у них:)


levcenkodenis927
 
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Зарегистрирован: 18 авг 2022, 17:59
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