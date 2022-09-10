Ищу ампулы Babor!
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Ищу ампулы Babor!
Срочно нужно купить ампулы фирмы Babor для выравнивания тона лица! Обязательна доставка во все региона России! Давно ищу и никак не могу нати! Пожалуйста, помогите!
- natad820
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Ищу ампулы Babor!
Вот здесь можно ампулы babor купить Тоже давно пользуюсь всей уходовой косметикой этой фирмы и очень довольна! Недавно еще попробовала полный ампульный курс для выравнивания тона кожи! Результат превзошел все мои самые смелые мечты! Маму тоже перевела на эту косметику! Через этот интернет-магазин постоянно заказываю в регион, быстрая доставка! И приходит все хорошо упаковано!
- MilaTim25
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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