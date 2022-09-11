Ищу массажную расческу!

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Ищу массажную расческу!

Новое сообщение natad820 » 11 сен 2022, 19:38

Посовеуйте, пожалуйста, самую хорошую массажную расческу, может кто смог выбрать и поделится опытом! Волосы путаются, уже сил нет!


natad820
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Ищу массажную расческу!

Новое сообщение Lenchik » 11 сен 2022, 21:31

Вот ссылка https://terasale.com/ru/tovary-dlja-dom ... raschesok/ на сайт по обзору и рейтингу самых лучших массажных расчесок на сегодняшний день! Тоже недавно задалась таким вопросом и нашла полный и развернутый ответ здесь! Теперь я счастливая обладательница массажной расчески, которая полностью соответствует моим требованиям! Обязательно прочитайте внимательно и сами выберете, что именно вам подойдет!
Lenchik
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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