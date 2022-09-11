Ищу массажную расческу!
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Ищу массажную расческу!
Посовеуйте, пожалуйста, самую хорошую массажную расческу, может кто смог выбрать и поделится опытом! Волосы путаются, уже сил нет!
- natad820
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Ищу массажную расческу!
Вот ссылка https://terasale.com/ru/tovary-dlja-dom ... raschesok/ на сайт по обзору и рейтингу самых лучших массажных расчесок на сегодняшний день! Тоже недавно задалась таким вопросом и нашла полный и развернутый ответ здесь! Теперь я счастливая обладательница массажной расчески, которая полностью соответствует моим требованиям! Обязательно прочитайте внимательно и сами выберете, что именно вам подойдет!
- Lenchik
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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