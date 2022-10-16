roman27 » 16 окт 2022, 23:26

Решила сделать себе на день рождения подарок и захотела заказать какое-то красивое женское пальто. Подруги посоветовали мне сайт где продаются женские пальто

Решила рискнуть и заказала. И не пожалела. Пальто приехало отличного качества, уже ношу несколько лет и всё хорошо с ним.

Заказывать было очень удобно и быстро. Всюду прописаны параметры и размеры пальт. Если сомневаетесь в размерах, то есть консультант, которые с радостью вам поможет. Выбор очень большой и каждый может найти себе что-то для себя.