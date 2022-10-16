Где можно купить хорошее женское пальто?

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Где можно купить хорошее женское пальто?

Новое сообщение revo11 » 16 окт 2022, 18:51

Добрый день всем, кто знает хороший магазин женской одежды, а то вот хочу купить себе новое пальто, может кто подскажет какой-то хороший магазин?


revo11
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Re: Где можно купить хорошее женское пальто?

Новое сообщение roman27 » 16 окт 2022, 23:26

Решила сделать себе на день рождения подарок и захотела заказать какое-то красивое женское пальто. Подруги посоветовали мне сайт где продаются женские пальто

Решила рискнуть и заказала. И не пожалела. Пальто приехало отличного качества, уже ношу несколько лет и всё хорошо с ним.

Заказывать было очень удобно и быстро. Всюду прописаны параметры и размеры пальт. Если сомневаетесь в размерах, то есть консультант, которые с радостью вам поможет. Выбор очень большой и каждый может найти себе что-то для себя.

roman27
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