Где можно купить хорошее женское пальто?
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Где можно купить хорошее женское пальто?
Добрый день всем, кто знает хороший магазин женской одежды, а то вот хочу купить себе новое пальто, может кто подскажет какой-то хороший магазин?
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Re: Где можно купить хорошее женское пальто?
Решила сделать себе на день рождения подарок и захотела заказать какое-то красивое женское пальто. Подруги посоветовали мне сайт где продаются женские пальто
Решила рискнуть и заказала. И не пожалела. Пальто приехало отличного качества, уже ношу несколько лет и всё хорошо с ним.
Заказывать было очень удобно и быстро. Всюду прописаны параметры и размеры пальт. Если сомневаетесь в размерах, то есть консультант, которые с радостью вам поможет. Выбор очень большой и каждый может найти себе что-то для себя.
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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