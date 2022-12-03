Не должно быть цели похудеть, важнее – полюбить своё тело

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Не должно быть цели похудеть, важнее – полюбить своё тело

Новое сообщение Белочка с » 03 дек 2022, 17:28

Не должно быть цели похудеть, важнее – полюбить своё тело https://oblvesti.ru/2022/12/ne-dolzhno-byt-celi-pohudet-vazhnee-poljubit-svojo-telo/ Каждая женщина прекрасна по-своему. То, что кажется красивым для одних – у других вызовет лишь недоумение. Мы все разные, но вне зависимости от цвета глаз, формы носа или объёма талии можем быть интересны мужчинам, подругам, коллегам. Ведь не зря же говорят, что красота – это состояние души. Излишний вес зачастую мешает женщинам почувствовать себя желанными, привлекательными, интересными. Килограммы, будто паранджа, заставляют даму в теле прятаться от самой себя, полагая, что жизнь, когда твой размер больше желаемого, не может быть яркой и полной удивительных событий. :beer:


Белочка с
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