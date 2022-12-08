Пищевые эфирные масла терапевтического класса
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Пищевые эфирные масла терапевтического класса
Пищевые эфирные масла терапевтического класса https://aromat.market/catalog/smesi_efirnykh_masel/ Смесь для улучшения обмена веществ doTERRA "MetaPWR", 15 мл Разработанная совместно с клиническими исследователями компании dōTERRA, смесь для улучшения обмена веществ MetaPWR™ содержит сбалансированное соотношение сертифицированных чистых эфирных масел подтвержденного качества®: грейпфрута, лимона, мяты перечной, имбиря и коры корицы. Смесь MetaPWR™ предназначена для приема внутрь и может стать важной частью ежедневного поддержания нормального обмена веществ. Согласно неопубликованному доклиническому исследованию смесь для улучшения обмена веществ при приеме внутрь может воздействовать на жировые клетки и уменьшать их количество, однако для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические исследования
- Белочка с
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- Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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