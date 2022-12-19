Какой тренажер выбрать для дома?
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Какой тренажер выбрать для дома?
Всем привет из Москвы! У меня такой вопрос - какой тренажер лучше выбрать для занятий в домашних условиях? Чтобы был удобным и эффективным при тренировках?
- лаврин
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 дек 2022, 22:13
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Re: Какой тренажер выбрать для дома?
Эффект будет даже если Вы будете просто систематически выполнять как минимум базовые упражнения. Их можно найти в Ютубе. Занимайтесь каждый день и тогда результат себя не заставит ждать.
- Микасон
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2022, 22:50
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Re: Какой тренажер выбрать для дома?
У меня такой характер, что если не будет мотивации то и заниматься не буду. Возьму тренажер домой - тогда придется на нём тренироваться)
- лаврин
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 дек 2022, 22:13
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Re: Какой тренажер выбрать для дома?
Кстати да, Автор прав, когда тренажер под рукой, тогда приходится на нём заниматься. А то находится тысяча причин чтобы этого не делать, когда вечером приходишь усталый домой с работы. Но я Вам посоветую сразу его не покупать, а в Москве его можно взять в аренду вот в этой компании, вот кстати у них можно сразу узнать какие тренажеры для дома самые эффективные https://fitsharing.ru/
- Маршак
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 дек 2022, 21:50
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Re: Какой тренажер выбрать для дома?
Отлично! Спасибо! Я думал о возможности проката, но мне нигде не попадалась информация о такой услуге в Москве.
- лаврин
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 дек 2022, 22:13
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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