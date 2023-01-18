салон красоты

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салон красоты

Новое сообщение Белочка с » 18 янв 2023, 15:49

салон красоты https://souffle.center/ Строгое соблюдение санитарных и гигиенических стандартов: ежедневная уборка всех помещений специальными средствами, дезинфекция оборудования после каждой процедуры согласно технологических карт, использование одноразовых расходных материалов, обязательное наличие санитарных книжек у всех мастеров центра; :Yahoo!:


Белочка с
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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