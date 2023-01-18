салон красоты
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салон красоты
салон красоты https://souffle.center/ Строгое соблюдение санитарных и гигиенических стандартов: ежедневная уборка всех помещений специальными средствами, дезинфекция оборудования после каждой процедуры согласно технологических карт, использование одноразовых расходных материалов, обязательное наличие санитарных книжек у всех мастеров центра;
- Белочка с
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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