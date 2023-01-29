Biologique Recherche

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Biologique Recherche

Новое сообщение Санта » 29 янв 2023, 13:39

Друзья, что можете сказать про косметику Biologique Recherche? На сколько она качественная? Меня заинтересовала информация про них, но я не знаю о ней по сути ничего. Хочется реальные отзывы прочитать.


Санта
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
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Re: Biologique Recherche

Новое сообщение Рибон » 29 янв 2023, 14:37

Вам может лучше на женских форумах спросить? Там Вы все же получите на много больше информации. А вообще, лучше не спрашивать - а сразу протестировать на себе. Ловите вот ссылочку на официальный сайт Biologique Recherche https://brnord.ru/ и тут сможете узнать где у них в Москве есть представительства.
Рибон
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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