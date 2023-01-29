Biologique Recherche
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Biologique Recherche
Друзья, что можете сказать про косметику Biologique Recherche? На сколько она качественная? Меня заинтересовала информация про них, но я не знаю о ней по сути ничего. Хочется реальные отзывы прочитать.
- Санта
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
-
Re: Biologique Recherche
Вам может лучше на женских форумах спросить? Там Вы все же получите на много больше информации. А вообще, лучше не спрашивать - а сразу протестировать на себе. Ловите вот ссылочку на официальный сайт Biologique Recherche https://brnord.ru/ и тут сможете узнать где у них в Москве есть представительства.
- Рибон
- Фанат
-
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8