Что посоветуете использовать для роста волос?
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Что посоветуете использовать для роста волос?
Всем привет! Посоветуйте уход для роста и укрепления волос. Буду очень благодарна
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Что посоветуете использовать для роста волос?
Уход за волосами это хорошо, но попробуйте сделать несколько курсов с никотиновой кислотой, а именно втиранием в кожу головы. Никотиновая кислота для волос очень положительно влияет: она активирует рост новых волос, но и питает уже имеющиеся волосы. У меня есть результат, меньше выпадают, начинают расти новые, виден небольшой пушок))
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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