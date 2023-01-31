Что посоветуете использовать для роста волос?

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Что посоветуете использовать для роста волос?

Новое сообщение MilaTim25 » 31 янв 2023, 21:43

Всем привет! Посоветуйте уход для роста и укрепления волос. Буду очень благодарна


MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Что посоветуете использовать для роста волос?

Новое сообщение natad820 » 31 янв 2023, 22:48

Уход за волосами это хорошо, но попробуйте сделать несколько курсов с никотиновой кислотой, а именно втиранием в кожу головы. Никотиновая кислота для волос очень положительно влияет: она активирует рост новых волос, но и питает уже имеющиеся волосы. У меня есть результат, меньше выпадают, начинают расти новые, виден небольшой пушок))
natad820
Писатель
 
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Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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