Где пройти курсы шитья в Новосибирске?

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Где пройти курсы шитья в Новосибирске?

Новое сообщение natad820 » 25 фев 2023, 18:51

Всем привет! Где можно пройти курсы шитья в Новосибирске? Кто проходил, делитесь


natad820
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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