Коляска для ребенка
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Коляска для ребенка
Вопрос "какую коляску выбрать для ребенка?" спрашивают себя многие родители. Что лучше: глубокая коляска или многофункциональная коляска ? Трехколесная или четырехколесная коляска? На что обратить внимание при выборе коляски, которая прослужит вашему ребенку максимально долго? Ответы на эти вопросы Вы найдете здесь http://karapuziki.0pk.me/viewtopic.php?id=4971
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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