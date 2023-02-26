Коляска для ребенка

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Коляска для ребенка

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 26 фев 2023, 19:48

Вопрос "какую коляску выбрать для ребенка?" спрашивают себя многие родители. Что лучше: глубокая коляска или многофункциональная коляска ? Трехколесная или четырехколесная коляска? На что обратить внимание при выборе коляски, которая прослужит вашему ребенку максимально долго? Ответы на эти вопросы Вы найдете здесь http://karapuziki.0pk.me/viewtopic.php?id=4971


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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