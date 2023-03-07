Научился не быть эгоистом
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Научился не быть эгоистом
Прошел 5-и месячный курс реабилитации https://nn.mcmk.su/, привел себя в порядок. Появились ценности в жизни. Социальные педагоги и психологи помогли разобраться в чувствах, прошла психокоррекция. На центре Моя Семья Моя Крепость начал заниматься спортом, восстановил свое здоровье. Я научилсчя быть не только эгоистом, но и отдавать частичку скбя окружающим.
- james3
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 мар 2023, 14:50
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5