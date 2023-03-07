Научился не быть эгоистом

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Научился не быть эгоистом

Новое сообщение james3 » 07 мар 2023, 14:51

Прошел 5-и месячный курс реабилитации https://nn.mcmk.su/, привел себя в порядок. Появились ценности в жизни. Социальные педагоги и психологи помогли разобраться в чувствах, прошла психокоррекция. На центре Моя Семья Моя Крепость начал заниматься спортом, восстановил свое здоровье. Я научилсчя быть не только эгоистом, но и отдавать частичку скбя окружающим.


james3
 
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Зарегистрирован: 07 мар 2023, 14:50
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