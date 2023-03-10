Где купить рубашки оверсайз?

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Где купить рубашки оверсайз?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 10 мар 2023, 21:04

Привет всем.. подскажите где купить качественные рубашки оверсайз не дорого? нужен проверенный онлайн магазин


samoeglavnoe**
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Re: Где купить рубашки оверсайз?

Новое сообщение IntoSpace » 11 мар 2023, 00:53

Мне тоже нравится оверсайз одежда, она очень удобная, а тут есть рубашки оверсайз пройдите на сайт и посмотрите, очень красивая и не дорого стоит, с доставкой тоже нет проблем, кроме этого здесь есть большой выбор другой одежды, рекомендую пройти на сайт и посмотреть.
IntoSpace
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Re: Где купить рубашки оверсайз?

Новое сообщение yulya14 » 11 мар 2023, 15:52

у некоторых рубашек такой странный крой - смотрятся как мешок
yulya14
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Re: Где купить рубашки оверсайз?

Новое сообщение servol » 11 мар 2023, 20:07

А я вот тут покупала белую оверсайз рубашку retrova.com. Очень крутое качество! Не первый раз покупаю вещи этого бренда и всегда очень довольна качеством! Плюс нравится, что у них есть шоурум в Москве и доставка всегда очень быстрая. Без проблем можно обменять вещь которая не подошла.
servol
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Re: Где купить рубашки оверсайз?

Новое сообщение Ivan32 » 28 апр 2023, 09:30

я вот недавно покупал на подарок женскую рубашку https://matu.me/catalog/rubashki/ в брендовом магазине, мне помогла сестра выбрать, хотел приятно удивить свою девушку и это вышло. А сестра разбирается в хорошим брендах, знает что девушке точно понравиться. Может и вам пригодится ссылка на магазин.
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