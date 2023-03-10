Где купить рубашки оверсайз?
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Где купить рубашки оверсайз?
Привет всем.. подскажите где купить качественные рубашки оверсайз не дорого? нужен проверенный онлайн магазин
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где купить рубашки оверсайз?
Мне тоже нравится оверсайз одежда, она очень удобная, а тут есть рубашки оверсайз пройдите на сайт и посмотрите, очень красивая и не дорого стоит, с доставкой тоже нет проблем, кроме этого здесь есть большой выбор другой одежды, рекомендую пройти на сайт и посмотреть.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Где купить рубашки оверсайз?
у некоторых рубашек такой странный крой - смотрятся как мешок
- yulya14
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
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Re: Где купить рубашки оверсайз?
А я вот тут покупала белую оверсайз рубашку retrova.com. Очень крутое качество! Не первый раз покупаю вещи этого бренда и всегда очень довольна качеством! Плюс нравится, что у них есть шоурум в Москве и доставка всегда очень быстрая. Без проблем можно обменять вещь которая не подошла.
- servol
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:32
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Re: Где купить рубашки оверсайз?
я вот недавно покупал на подарок женскую рубашку https://matu.me/catalog/rubashki/ в брендовом магазине, мне помогла сестра выбрать, хотел приятно удивить свою девушку и это вышло. А сестра разбирается в хорошим брендах, знает что девушке точно понравиться. Может и вам пригодится ссылка на магазин.
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Ivan32
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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