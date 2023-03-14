Ткани

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Ткани

Новое сообщение nafikom » 14 мар 2023, 10:42

Ищу где заказать фланель оптом. какие вы можете посоветовать магазины тканей?


nafikom
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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Re: Ткани

Новое сообщение aliss » 14 мар 2023, 11:47

Мне тоже нужно было заказать фланель оптом для пошива пледов. Обратилась в https://star-tex.ru/tkani_dlya_doma/flanel_optom/, привлекли выгодные цены. Заказом довольна, ткани приятные, мягкие, хорошо удерживают тепло, советую и вам для покупки тканей обратиться в этот интернет-магазин.
aliss
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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