Ткани
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Ткани
Ищу где заказать фланель оптом. какие вы можете посоветовать магазины тканей?
- nafikom
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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Re: Ткани
Мне тоже нужно было заказать фланель оптом для пошива пледов. Обратилась в https://star-tex.ru/tkani_dlya_doma/flanel_optom/, привлекли выгодные цены. Заказом довольна, ткани приятные, мягкие, хорошо удерживают тепло, советую и вам для покупки тканей обратиться в этот интернет-магазин.
- aliss
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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