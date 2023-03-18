процедуры для поддержания молодости
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процедуры для поддержания молодости
Я обожаю процедуры для поддержания молодости и пробую новые с удовольствием! Одной из таких недавних процедур стал курс RF-лифтинга лица. Я обратилась к своему косметологу из клиники GMTClinic и она проконсультировала меня. После курса лифтинга меня обрадовало то, что помятая кожа по утрам разглаживается очень быстро, в течении 20 минут. В целом, кожа стала более подтянутой и здоровой.
- cameron5
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 мар 2023, 16:40
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