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процедуры для поддержания молодости cameron5 » 18 мар 2023, 16:50 Я обожаю процедуры для поддержания молодости и пробую новые с удовольствием! Одной из таких недавних процедур стал курс RF-лифтинга лица. Я обратилась к своему косметологу из клиники GMTClinic и она проконсультировала меня. После курса лифтинга меня обрадовало то, что помятая кожа по утрам разглаживается очень быстро, в течении 20 минут. В целом, кожа стала более подтянутой и здоровой.



cameron5 Сообщения: 1 Зарегистрирован: 18 мар 2023, 16:40 Личное сообщение Вернуться к началу

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