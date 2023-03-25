Где купить качественный кожаный сарафан?

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Где купить качественный кожаный сарафан?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 мар 2023, 11:39

Привет, девочки подскажите где купить качественный кожаный сарафан? интересует проверенный онлайн магазин, кто в курсе подскажите.


samoeglavnoe**
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Re: Где купить качественный кожаный сарафан?

Новое сообщение IntoSpace » 25 мар 2023, 11:53

Да сейчас таких магазинов очень много, вот я здесь купил не так давно https://primovello.ru/ тоже хотел сделать жене подарок на день рождения, очень красивая дубленка, и куртки тут есть, и много других изделий из меха, кожи и не только, магазин супер, и ценовая политика приемлемая.
IntoSpace
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