Я благодарен центру и его команде

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Я благодарен центру и его команде

Новое сообщение charlesd » 27 мар 2023, 14:13

Я Александр А, .искренне благодарен реабилитационному центру Наша Эра https://nasha-era.su/ и его команде. Благодаря Вам и Вашей работе я почувствовал в себе силы подняться и идти дальше, сделав анализ своих ошибок.


charlesd
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 мар 2023, 14:12
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group