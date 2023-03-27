Я благодарен центру и его команде
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Я благодарен центру и его команде
Я Александр А, .искренне благодарен реабилитационному центру Наша Эра https://nasha-era.su/ и его команде. Благодаря Вам и Вашей работе я почувствовал в себе силы подняться и идти дальше, сделав анализ своих ошибок.
- charlesd
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 мар 2023, 14:12
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