Стиль Pin-Up!
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Стиль Pin-Up!
Pin-Up – это невероятно красивый и элегантный стиль фотографии, который давно завоевал сердца любителей искусства и эстетики по всему миру. Женщины на этих фотографиях изображены в чувственных и иногда игривых позах, подчеркивающих их женственность и красоту. Этот стиль фотографии отражает эпоху 40-х и 50-х годов, когда женщины были прекрасными символами и носительницами стиля.
- AlexGreg
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 апр 2023, 19:32
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Re: Стиль Pin-Up!
Я не согласен с использованием женского тела в качестве объекта для мужского взгляда. Я думаю, что это может способствовать ухудшению самооценки женщин и поддерживать культуру объективизации женщин.
- Egregor23
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 апр 2023, 02:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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