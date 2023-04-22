Стиль Pin-Up!

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Стиль Pin-Up!

Новое сообщение AlexGreg » 22 апр 2023, 15:30

Pin-Up – это невероятно красивый и элегантный стиль фотографии, который давно завоевал сердца любителей искусства и эстетики по всему миру. Женщины на этих фотографиях изображены в чувственных и иногда игривых позах, подчеркивающих их женственность и красоту. Этот стиль фотографии отражает эпоху 40-х и 50-х годов, когда женщины были прекрасными символами и носительницами стиля.


AlexGreg
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 19:32
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Re: Стиль Pin-Up!

Новое сообщение Egregor23 » 22 апр 2023, 16:30

Я не согласен с использованием женского тела в качестве объекта для мужского взгляда. Я думаю, что это может способствовать ухудшению самооценки женщин и поддерживать культуру объективизации женщин.
Egregor23
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 02:00
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