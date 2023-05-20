Выбираю смарт-часы
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Выбираю смарт-часы
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Выбираю смарт-часы
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Выбираю смарт-часы
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Выбираю смарт-часы
IvanovIvan писал(а):Ну наверняка не определились, сестра мне вот советует брать от Samsung. Говорит что имеют много полезный функций, не глючат и вообще самые популярные.
Мое мнение тоже по поводу смарт-часов Samsung схоже с мнением вашей сестры. Они действительно являются одними из самых популярных моделей на рынке. Вы можете приобрести смарт-часы Samsung в магазине "Алло" https://allo.ua/ua/smart-chasy/proizvoditel-samsung/. Там предлагается широкий ассортимент моделей, включая последние выпуски. Смарт-часы Samsung обладают множеством полезных функций, включая отслеживание активности, измерение пульса, уведомления о звонках и сообщениях, а также подключение к смартфону для управления приложениями и музыкой. Кроме того, они известны своей надежностью и стабильной работой, что делает их привлекательным выбором.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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