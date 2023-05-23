Модераторы: more, bot, translate

Сколько купальников нужно в отпуск lyubovfrolova6311982 » 23 май 2023, 18:27 Сколько купальников необходимо в отпуск. Непростая ситуация с купальниками – конечно, чем их больше, тем наверное лучше. Но забрасывать чемодан только полностью купальными костюмами – это странно и неразумно. Другая сторона медали: один купальник в отпуске – это как поездка на море с кредитной картой, уехать можно, но не хватать будет просто всего. Ответ на вопрос сколько купальников стоит брать в отпуск читайте подробно в этой статье https://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/1406813.html



lyubovfrolova6311982 Читатель Сообщения: 27 Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01 Личное сообщение Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Перейти: Выберите форум ------------------ Объявления Автомобили, транспорт, перевозки Дети Жилье, мебель, сантехника Интернет, сайты, реклама Красота, косметика, мода, одежда Кулинария, еда Медицина, здоровье, спорт Недвижимость, строительство, ремонт Праздники, развлечения, досуг Работа, курсы, образование Техника, оборудование Торговля, коммерция, магазины Туризм, отдых, путешествия Финансы, деньги, инвестиции Флора и фауна Юридические услуги Общие темы Дайджест Аналитика Обозрение (видео) Сделано в России Общение Опросы Русские в Болгарии Знакомства Особенности языка Праздники Трудоустройство Фото и видео Учеба Юридические вопросы Наши проекты Банк-РУ БГ-Авто Олигархия Рублика За Русия на български Новини на български Новости на русском Произведено в Русия О форуме Администрация

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5