Сколько купальников нужно в отпуск

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Сколько купальников нужно в отпуск

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 23 май 2023, 18:27

Сколько купальников необходимо в отпуск. Непростая ситуация с купальниками – конечно, чем их больше, тем наверное лучше. Но забрасывать чемодан только полностью купальными костюмами – это странно и неразумно. Другая сторона медали: один купальник в отпуске – это как поездка на море с кредитной картой, уехать можно, но не хватать будет просто всего. Ответ на вопрос сколько купальников стоит брать в отпуск читайте подробно в этой статье https://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/1406813.html


lyubovfrolova6311982
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