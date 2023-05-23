Сколько купальников нужно в отпуск
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Сколько купальников нужно в отпуск
Сколько купальников необходимо в отпуск. Непростая ситуация с купальниками – конечно, чем их больше, тем наверное лучше. Но забрасывать чемодан только полностью купальными костюмами – это странно и неразумно. Другая сторона медали: один купальник в отпуске – это как поездка на море с кредитной картой, уехать можно, но не хватать будет просто всего. Ответ на вопрос сколько купальников стоит брать в отпуск читайте подробно в этой статье https://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/1406813.html
- lyubovfrolova6311982
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- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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