samoeglavnoe** » 09 июн 2023, 00:59

Я совсем новичок в мире маникюра и хотела бы научиться делать красивый маникюр самостоятельно. Можете порекомендовать хорошие обучающие курсы? Я живу в Москве, так что было бы здорово, если они были доступны в этом регионе. Я также предпочла бы курсы с практической частью, чтобы получить опыт работы с реальными клиентами.