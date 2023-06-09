Как найти хорошие курсы маникюра?

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Как найти хорошие курсы маникюра?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 09 июн 2023, 00:59

Я совсем новичок в мире маникюра и хотела бы научиться делать красивый маникюр самостоятельно. Можете порекомендовать хорошие обучающие курсы? Я живу в Москве, так что было бы здорово, если они были доступны в этом регионе. Я также предпочла бы курсы с практической частью, чтобы получить опыт работы с реальными клиентами.


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как найти хорошие курсы маникюра?

Новое сообщение max » 09 июн 2023, 01:20

Я тоже не так давно начала учиться мастерству маникюра, и у меня есть отличное место, которое могу порекомендовать. Вот здесь курсы маникюра это магазин, который не только предлагает широкий выбор качественных материалов для маникюра, но и проводит обучающие курсы для новичков. У них опытные преподаватели, которые помогут тебе освоить основы маникюра и научат различным техникам. Я сама проходила у них курс и осталась очень довольна. Посмотри их сайт, там есть подробная информация о курсах и контакты для записи. Удачи тебе в обучении!
max
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 май 2023, 19:50
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