Ухудшение памяти
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Ухудшение памяти
Я стал очень часто забывать важные встречи, дела по дому, заботы. Ухудшилась память и концентрация внимания. Что это за болезнь и как себе помочь?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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