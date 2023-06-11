Ухудшение памяти

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Ухудшение памяти

Новое сообщение IvanovIvan » 11 июн 2023, 13:39

Я стал очень часто забывать важные встречи, дела по дому, заботы. Ухудшилась память и концентрация внимания. Что это за болезнь и как себе помочь?


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IvanovIvan
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Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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