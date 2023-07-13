Школьные костюмы для девочек

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Школьные костюмы для девочек

Новое сообщение Simovich » 13 июл 2023, 10:00

Можете посоветовать школьные костюмы для девочек?


Simovich
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Школьные костюмы для девочек

Новое сообщение Davidos » 13 июл 2023, 12:21

Считаю что школьные костюмы для девочек должны быть красивыми и качественными. Примесь синтетики по гигиеническим требованиям должна составлять не более половины от общего состава материала. Совсем без синтетики обойтись не получится.
Davidos
Читатель
 
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Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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