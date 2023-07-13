Школьные костюмы для девочек
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Школьные костюмы для девочек
Можете посоветовать школьные костюмы для девочек?
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Школьные костюмы для девочек
Считаю что школьные костюмы для девочек должны быть красивыми и качественными. Примесь синтетики по гигиеническим требованиям должна составлять не более половины от общего состава материала. Совсем без синтетики обойтись не получится.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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