Волшебные адениумы для дома
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Волшебные адениумы для дома
Друзья, сегодня у меня особенный день - я получила свои адениумы и мини адениумы тут от Adeniumhit! Упаковка действительно профессиональная, и качество растений превзошло все ожидания. Но самое интересное - это мои милые мини адениумы. Они такие маленькие, но такие яркие и живые! Большое спасибо Adeniumhit за их работу и страсть к растениям!
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Волшебные адениумы для дома
Этот вариант выглядит многообещающим, спасибо за совет.
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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