samoeglavnoe** » 19 сен 2023, 22:31

Привет всем! Недавно мне понадобился новый бюстгалтер, и я честно говоря запуталась в этом разнообразии. Какой бренд лучше выбрать? Какие параметры нужно учитывать при покупке? И где вообще можно найти хороший выбор?