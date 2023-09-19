Как выбрать правильный бюстгалтер?

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Как выбрать правильный бюстгалтер?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 сен 2023, 22:31

Привет всем! Недавно мне понадобился новый бюстгалтер, и я честно говоря запуталась в этом разнообразии. Какой бренд лучше выбрать? Какие параметры нужно учитывать при покупке? И где вообще можно найти хороший выбор?


samoeglavnoe**
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