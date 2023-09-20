Выбор свадебного платья
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Выбор свадебного платья
Каждое свадебное платье - это не просто наряд, это история. Когда я пришла в Мэри Трюфель, я поняла, что моей свадьбе нужна именно эта история. Их коллекция платьев охватывает все классические силуэты, от шифона до атласа, и каждое из них вдохновляет на создание неповторимого образа. Выбор свадебного платья https://marytrufel.ru/ это путешествие, и я рада, что Мэри Трюфель стали моими проводниками в мире мечты.
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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