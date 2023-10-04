Как выбрать правильный размер выкройки для начала?
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Как выбрать правильный размер выкройки для начала?
Привет, друзья! Я недавно начала шить свою одежду и решила попробовать выкройки от SewFreedom. Но вот проблема: как выбрать правильный размер выкройки, чтобы все сидело идеально? Мерки своей фигуры я сняла, но как теперь понять, какой размер выбрать? Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 210
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как выбрать правильный размер выкройки для начала?
Понимаю, твоя ситуация, у самой были такие вопросы. С выбором размера выкройки от https://sewfreedom.ru всё несложно. Начнем с того, что каждый разработчик лекал имеет свои размерные признаки. Для начала измерь объем груди, талии и бедер. Это ключевые параметры.
Если твои мерки соответствуют размерному ряду SewFreedom, то просто выбери тот размер, который совпадает с твоими измерениями. Но если обхват не совпадает точно, лучше выбрать размер чуть побольше и потом откорректировать выкройку по фигуре. Это важно, чтобы одежда сидела идеально.
И не спеши экспериментировать сразу на дорогой ткани. Начни с тренировочных макетов, чтобы понять, как лекала работают. Удачи в творчестве!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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