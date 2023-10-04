Пошив мужской одежды на заказ: опыт и рекомендации
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Пошив мужской одежды на заказ: опыт и рекомендации
Привет, друзья! У меня есть интерес к заказу индивидуальной мужской одежды, и я наткнулся на компанию "Raymond’s Bespoke". Какие у них услуги? Что можете рассказать о качестве пошива? И какие цены? Очень жду ваших отзывов и опыта!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Пошив мужской одежды на заказ: опыт и рекомендации
Я давно клиентом https://www.raymonds.ru/poshiv-muzhskih-kostyumov и могу однозначно порекомендовать их. Качество пошива на высоте, каждая деталь учитывается. Сотрудничество с европейскими брендами говорит о высоком статусе компании. По ценам, конечно, они выше среднего, но оно того стоит.
Мне сшили несколько костюмов и рубашек, и результат просто потрясающий. Выбор тканей широкий, их качество безупречное. Особенно мне понравились ткани с "Cool Effect" - летом в них комфортно.
Самое важное - они учитывают все ваши пожелания. Могут предложить разные детали оформления, и это все включено в цену. Пошив занимает около месяца, но оно того стоит. Мои костюмы всегда привлекают внимание и смотрятся идеально. Так что, если у вас есть возможность, не сомневайтесь!
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12