IntoSpace » 04 окт 2023, 20:42

Я давно клиентом https://www.raymonds.ru/poshiv-muzhskih-kostyumov и могу однозначно порекомендовать их. Качество пошива на высоте, каждая деталь учитывается. Сотрудничество с европейскими брендами говорит о высоком статусе компании. По ценам, конечно, они выше среднего, но оно того стоит.

Мне сшили несколько костюмов и рубашек, и результат просто потрясающий. Выбор тканей широкий, их качество безупречное. Особенно мне понравились ткани с "Cool Effect" - летом в них комфортно.

Самое важное - они учитывают все ваши пожелания. Могут предложить разные детали оформления, и это все включено в цену. Пошив занимает около месяца, но оно того стоит. Мои костюмы всегда привлекают внимание и смотрятся идеально. Так что, если у вас есть возможность, не сомневайтесь!