Матрица Судьбы: Самопознание и совместимость
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Матрица Судьбы: Самопознание и совместимость
Я недавно услышал о сервисе ifate, который предлагает рассчитать Матрицу Судьбы и совместимость с партнером. Какие у вас опыты с этим методом самопознания? Действительно ли он помогает понять свое предназначение и улучшить жизнь?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Матрица Судьбы: Самопознание и совместимость
Да, я знаком с сервисом https://ifate.ru и использовал его для расчета Матрицы Судьбы. Могу сказать, что этот инструмент действительно интересен и полезен. Он объединяет несколько методов, таких как нумерология, астрология и Таро, чтобы предоставить подробную информацию о вас. Матрица совместимости с партнером тоже дает неплохие рекомендации для отношений.
Однако, важно помнить, что это всего лишь инструмент, который дает направление. Вся истинная работа над собой зависит от вас. Используя Матрицу Судьбы, вы можете лучше понять свои сильные и слабые стороны, но их развитие и улучшение остается на вашей ответственности. Так что да, он может помочь вам двигаться в правильном направлении, но реальные изменения произойдут только при усердной работе над собой.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 235
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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