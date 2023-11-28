Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
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Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё. Какие магазины предлагают широкий ассортимент и качественные модели?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
Твоя жена тебя не любит, раз ты хочешь ей купить нижнее белье. Она сама знает, что ей нужно.
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё
Искал подарок для жены и выбрал нижнее белье из магазина https://lingerieline.ru . Впечатлился ассортиментом и стилями. Купил несколько комплектов, жена в восторге от качества и дизайна.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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