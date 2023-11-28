Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 15:55

Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё. Какие магазины предлагают широкий ассортимент и качественные модели?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 17:52

Твоя жена тебя не любит, раз ты хочешь ей купить нижнее белье. Она сама знает, что ей нужно.
Paris
Читатель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
Вернуться к началу

Re: Хочу сделать приятный сюрприз для жены и купить красивое нижнее бельё

Новое сообщение JohnMaers » 28 ноя 2023, 21:20

Искал подарок для жены и выбрал нижнее белье из магазина https://lingerieline.ru . Впечатлился ассортиментом и стилями. Купил несколько комплектов, жена в восторге от качества и дизайна.
JohnMaers
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group