Vitaluna » 17 янв 2024, 23:29

Девушки, как избавиться от нежелательных волос на теле? Если на руках, ногах, я удаляю боль с помощью электрического эпилятора, это больно, но боль терпимая, но вот что делать с зоной бикини и зоны подмышек? Удалять этим способом это очень больно, а бритва уже надоела. Как насчет лазерной эпиляции, насколько это эффективно и безболезненно? И где в Казани можно провести эту процедуру?