Как избавиться от нежелательных волос без боли?

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Как избавиться от нежелательных волос без боли?

Новое сообщение Vitaluna » 17 янв 2024, 23:29

Девушки, как избавиться от нежелательных волос на теле? Если на руках, ногах, я удаляю боль с помощью электрического эпилятора, это больно, но боль терпимая, но вот что делать с зоной бикини и зоны подмышек? Удалять этим способом это очень больно, а бритва уже надоела. Как насчет лазерной эпиляции, насколько это эффективно и безболезненно? И где в Казани можно провести эту процедуру?


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Vitaluna
 
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Re: Как избавиться от нежелательных волос без боли?

Новое сообщение Лина » 17 янв 2024, 23:40

Я предпочитаю использовать натуральные методы, например сахарная депиляция, вы даже можете сделать самостоятельно пасту и провести процедуру, это не так болезненно, чем эпилятор, и результат держится долго.
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Лина
 
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