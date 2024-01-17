Как избавиться от нежелательных волос без боли?
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Как избавиться от нежелательных волос без боли?
Девушки, как избавиться от нежелательных волос на теле? Если на руках, ногах, я удаляю боль с помощью электрического эпилятора, это больно, но боль терпимая, но вот что делать с зоной бикини и зоны подмышек? Удалять этим способом это очень больно, а бритва уже надоела. Как насчет лазерной эпиляции, насколько это эффективно и безболезненно? И где в Казани можно провести эту процедуру?
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Vitaluna
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 23:14
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Re: Как избавиться от нежелательных волос без боли?
Я предпочитаю использовать натуральные методы, например сахарная депиляция, вы даже можете сделать самостоятельно пасту и провести процедуру, это не так болезненно, чем эпилятор, и результат держится долго.
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Лина
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 янв 2024, 22:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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