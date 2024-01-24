Фізична реабілітація
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Фізична реабілітація
Фізична реабілітація є ефективним засобом для покращення м'язово-скелетної системи, зменшення болю та відновлення функціональності. Центр фізичної реабілітації, такий як "Геліос" https://helyos.com.ua/fizichnaya-reabil ... -doroslih/ пропонує комплексні програми, які включають в себе різноманітні техніки та процедури з метою максимального відновлення.
- sewr
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- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 21:42
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