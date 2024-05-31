Tolkach » 31 май 2024, 13:51

Где можно приценится, хочу сделать предложения не знаю на что рассчитывать. В последнее время весь мой Facebook и Instagram завален рекламой ювелирных магазинов, а я в этом деле полный ноль. Хотелось бы не просто купить кольцо с бриллиантом, а что-то особенное, что выделяется из общей массы. Может, кто-то знает, где можно найти настоящее произведение искусства, не переплачивая при этом за бренд?