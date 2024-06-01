Розалия » 28 апр 2025, 11:25

CHARISMA – это российский бренд женской одежды премиум (premium) и люкс (luxury) класса,

успешно работающий на российском модном рынке более 20 лет. Найти вы ее можете в интернет-магазине https://charismafashion.ru/. Одежда CHARISMA создается для женщин с высокими требованиями, которые предпочитают эксклюзивные малосерийные коллекции, непринужденный шик и благородную чувственность.