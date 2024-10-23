как работает SMAS-лифтинг лица?
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как работает SMAS-лифтинг лица?
В последнее время много слышу про SMAS-лифтинг, но до конца не понимаю, как это работает. Может, кто-то делал и знает, что это за процедура и для кого она подходит?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?
это не просто подтяжка кожи, а глубокая работа с мышцами и тканями. Вроде бы без скальпеля, а эффект, как от хирургии. Но важно выбирать клинику с опытом, а то можешь вместо омоложения получить непонятный результат.
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?
Решила серьёзно заняться своим внешним видом и узнала про Smas лифтинг лица на https://esteti.pro/articles/item/smas-lifting . Оказалось, это глубинная подтяжка кожи, которая действительно работает. Прочитала отзывы и решилась на процедуру. Результаты впечатляют: кожа подтянулась, а лицо стало моложе.
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Darinna
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?
Я всех приветствую на форуме. Подскажите пожалуйста, где по МСК можно пройти процедуру аппаратного лифитинга?
- Aleksandra94
- Фанат
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- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?
С течением времени я заметил, что моя кожа требует более тщательного ухода. Признаки старения стали более выраженными, и мне захотелось попробовать что-то новое. После долгих размышлений и исследований я решил обратиться к аппаратному лифтингу. Этот современный метод помогает восстановить упругость кожи и справиться с возрастными изменениями без необходимости хирургического вмешательства. Аппаратный лифтинг включает два основных подхода: SMAS-лифтинг и термолифтинг. SMAS-лифтинг использует ультразвуковую технологию для восстановления упругости кожи и уменьшения жировых отложений. Процедура безболезненна и неинвазивна. Термолифтинг, в свою очередь, применяет инфракрасные или радиоволновые лучи для стимуляции синтеза коллагена и эластина, что делает кожу более упругой. Сначала я испытывал определенные сомнения по поводу этой процедуры, но после детального обсуждения с врачом решился попробовать. Процесс оказался довольно быстрым, и я ощущал лишь легкое покалывание и тепло на коже. Я записался на процедуру в "Grand-Clinic" в Москве https://www.grand-clinic.ru/, где мне оказали услуги настоящие профессионалы, обеспечив максимальный комфорт. После нескольких сеансов аппаратного лифтинга я заметил впечатляющие результаты: кожа стала более упругой, морщины уменьшились, а лицо приобрело свежий и отдохнувший вид. Я очень доволен достигнутыми результатами и рад, что решился на этот шаг. Каждый находит свой путь к уверенности и комфорту, и я счастлив, что открыл для себя именно свой.
- gohkadd
- Знаток
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- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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