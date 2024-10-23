как работает SMAS-лифтинг лица?

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как работает SMAS-лифтинг лица?

Новое сообщение Osvald » 23 окт 2024, 12:20

В последнее время много слышу про SMAS-лифтинг, но до конца не понимаю, как это работает. Может, кто-то делал и знает, что это за процедура и для кого она подходит?


Osvald
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?

Новое сообщение stepanben » 23 окт 2024, 18:56

это не просто подтяжка кожи, а глубокая работа с мышцами и тканями. Вроде бы без скальпеля, а эффект, как от хирургии. Но важно выбирать клинику с опытом, а то можешь вместо омоложения получить непонятный результат.
stepanben
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?

Новое сообщение Darinna » 24 окт 2024, 10:53

Решила серьёзно заняться своим внешним видом и узнала про Smas лифтинг лица на https://esteti.pro/articles/item/smas-lifting . Оказалось, это глубинная подтяжка кожи, которая действительно работает. Прочитала отзывы и решилась на процедуру. Результаты впечатляют: кожа подтянулась, а лицо стало моложе.
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?

Новое сообщение Aleksandra94 » 21 фев 2025, 20:20

Я всех приветствую на форуме. Подскажите пожалуйста, где по МСК можно пройти процедуру аппаратного лифитинга?
Aleksandra94
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Re: как работает SMAS-лифтинг лица?

Новое сообщение gohkadd » 21 фев 2025, 22:39

С течением времени я заметил, что моя кожа требует более тщательного ухода. Признаки старения стали более выраженными, и мне захотелось попробовать что-то новое. После долгих размышлений и исследований я решил обратиться к аппаратному лифтингу. Этот современный метод помогает восстановить упругость кожи и справиться с возрастными изменениями без необходимости хирургического вмешательства. Аппаратный лифтинг включает два основных подхода: SMAS-лифтинг и термолифтинг. SMAS-лифтинг использует ультразвуковую технологию для восстановления упругости кожи и уменьшения жировых отложений. Процедура безболезненна и неинвазивна. Термолифтинг, в свою очередь, применяет инфракрасные или радиоволновые лучи для стимуляции синтеза коллагена и эластина, что делает кожу более упругой. Сначала я испытывал определенные сомнения по поводу этой процедуры, но после детального обсуждения с врачом решился попробовать. Процесс оказался довольно быстрым, и я ощущал лишь легкое покалывание и тепло на коже. Я записался на процедуру в "Grand-Clinic" в Москве https://www.grand-clinic.ru/, где мне оказали услуги настоящие профессионалы, обеспечив максимальный комфорт. После нескольких сеансов аппаратного лифтинга я заметил впечатляющие результаты: кожа стала более упругой, морщины уменьшились, а лицо приобрело свежий и отдохнувший вид. Я очень доволен достигнутыми результатами и рад, что решился на этот шаг. Каждый находит свой путь к уверенности и комфорту, и я счастлив, что открыл для себя именно свой.
gohkadd
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