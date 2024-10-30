Через кого купить хорошую спецодежду?

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Через кого купить хорошую спецодежду?

Новое сообщение gaps » 30 окт 2024, 23:32

Нам в организацию надо приобрести хорошую спецодежду , у кого можно заказать?


gaps
Фанат
 
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Re: Через кого купить хорошую спецодежду?

Новое сообщение lirkafe » 31 окт 2024, 00:52

мы в местном ателье заказывали пошив спецодежды в нашу компанию
lirkafe
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Re: Через кого купить хорошую спецодежду?

Новое сообщение hurteseg » 31 окт 2024, 08:41

Нам на предприятие своим сотрудникам надо было приобрести специальную одежду и мы в интернете нашли компанию https://fabrika-sp.ru где приобрели хорошо пошитую и удобную спецодежду , рекомендую.
hurteseg
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Re: Через кого купить хорошую спецодежду?

Новое сообщение Розалия » 04 мар 2025, 21:57

Заказать пошив спецодежды можно в ателье "Мир Красоты https://atelemirkrasoti.ru/. Они предлагает широкий спектр услуг по ремонту, пошиву, подгонке и реставрации одежды. У них работают специалисты высшей квалификации с большим опытом, для них нет ничего невозможного.
Розалия
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