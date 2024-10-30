Через кого купить хорошую спецодежду?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Через кого купить хорошую спецодежду?
Нам в организацию надо приобрести хорошую спецодежду , у кого можно заказать?
- gaps
- Фанат
-
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
-
Re: Через кого купить хорошую спецодежду?
мы в местном ателье заказывали пошив спецодежды в нашу компанию
- lirkafe
- Писатель
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
-
Re: Через кого купить хорошую спецодежду?
Нам на предприятие своим сотрудникам надо было приобрести специальную одежду и мы в интернете нашли компанию https://fabrika-sp.ru где приобрели хорошо пошитую и удобную спецодежду , рекомендую.
- hurteseg
- Фанат
-
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
-
Re: Через кого купить хорошую спецодежду?
Заказать пошив спецодежды можно в ателье "Мир Красоты https://atelemirkrasoti.ru/. Они предлагает широкий спектр услуг по ремонту, пошиву, подгонке и реставрации одежды. У них работают специалисты высшей квалификации с большим опытом, для них нет ничего невозможного.
- Розалия
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 июн 2024, 13:06
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4