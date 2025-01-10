Для стройки нужен качественный листовой прокат.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Для стройки нужен качественный листовой прокат.

Новое сообщение stepanben » 10 янв 2025, 00:29

Для стройки нужен качественный листовой прокат. У кого брали в Питере, чтобы по цене и срокам всё устраивало?


stepanben
Писатель
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу

Re: Для стройки нужен качественный листовой прокат.

Новое сообщение bodrovgerman » 10 янв 2025, 01:16

Главное – не ведитесь на дешевизну. Часто с таким прокатом после погрузки в цехе хочется только руками развести – некачественный металл тут не редкость.
bodrovgerman
Читатель
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
Вернуться к началу

Re: Для стройки нужен качественный листовой прокат.

Новое сообщение Osvald » 10 янв 2025, 02:09

Для стройки понадобился листовой прокат. Долго искал подходящего поставщика, пока не нашёл сервис list-prutok-spb их номер 8 (812) 402-75-76 . Удобно заказать, быстрая доставка прямо на объект. Качество материала соответствует ожиданиям. Очень рекомендую!
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group