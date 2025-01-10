Для стройки нужен качественный листовой прокат.
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Для стройки нужен качественный листовой прокат.
Для стройки нужен качественный листовой прокат. У кого брали в Питере, чтобы по цене и срокам всё устраивало?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Для стройки нужен качественный листовой прокат.
Главное – не ведитесь на дешевизну. Часто с таким прокатом после погрузки в цехе хочется только руками развести – некачественный металл тут не редкость.
- bodrovgerman
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Для стройки нужен качественный листовой прокат.
Для стройки понадобился листовой прокат. Долго искал подходящего поставщика, пока не нашёл сервис list-prutok-spb их номер 8 (812) 402-75-76 . Удобно заказать, быстрая доставка прямо на объект. Качество материала соответствует ожиданиям. Очень рекомендую!
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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