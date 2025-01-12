Хочу заказать памятник для близкого человека
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Хочу заказать памятник для близкого человека
Хочу заказать памятник для близкого человека, чтобы качественно и с душой сделали. Где найти мастерскую в Новосибирске, кто этим занимается профессионально?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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