serega2510 » 20 янв 2025, 10:12

Ребята, доброе утро. можете мне сказать пожалуйста. Какие типы стабилизаторов доступны для автомобилей ВАЗ и их преимущества? И самое главное, где они есть в наличии? Заранее большое спасибо.