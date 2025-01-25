Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться
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Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться
Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться. Кто знает, как заказать всё это с минимальными хлопотами?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться
Заказывал пару раз. Цены на шмотки хорошие, но доставка бывает золотая. Если соберёшься, ищи консолидированные посылки, чтобы по деньгам меньше вышло
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться
Давно хотел обновить гардероб, но только американские бренды нравятся. Через https://zarabugore.club заказал доставку. Всё чётко: помогли выбрать, выкупили и привезли. Сэкономил кучу времени, а вещи пришли оригинальные, как и хотел. Теперь точно буду заказывать только так.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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