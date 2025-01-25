Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться

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Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться

Новое сообщение Dima » 25 янв 2025, 02:13

Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться. Кто знает, как заказать всё это с минимальными хлопотами?


Dima
Писатель
 
Сообщения: 85
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Re: Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться

Новое сообщение Paris » 25 янв 2025, 06:35

Заказывал пару раз. Цены на шмотки хорошие, но доставка бывает золотая. Если соберёшься, ищи консолидированные посылки, чтобы по деньгам меньше вышло
Paris
Фанат
 
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Re: Наткнулся на классные вещи из Штатов, но с доставкой не разобраться

Новое сообщение Osvald » 25 янв 2025, 09:50

Давно хотел обновить гардероб, но только американские бренды нравятся. Через https://zarabugore.club заказал доставку. Всё чётко: помогли выбрать, выкупили и привезли. Сэкономил кучу времени, а вещи пришли оригинальные, как и хотел. Теперь точно буду заказывать только так.
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 136
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