В каком магазине приобрести новенький смартфон по хорошей цене?

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В каком магазине приобрести новенький смартфон по хорошей цене?

Новое сообщение Paris » 25 янв 2025, 18:46

Решил перейти на Xiaomi, говорят, надёжный бренд. Кто может порекомендовать, где приобрести новенький смартфон по хорошей цене?


Paris
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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