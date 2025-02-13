Ноутбук новый хочу взять, Xiaomi ищу. Почем узнать, где купить?

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Ноутбук новый хочу взять, Xiaomi ищу. Почем узнать, где купить?

Новое сообщение Karoline » 13 фев 2025, 16:05

Ноутбук новый хочу взять, Xiaomi ищу. Почем узнать, где купить? Чтоб современный был и работал без сбоев.


Karoline
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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